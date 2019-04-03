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Вратарь получил крюком клюшки в глаз

Вратарь получил крюком клюшки в глаз

Хоккеист, празднуя гол, умудрился травмировать вратаря команды-соперника.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Аризоной" и "Лос-Анджелесом" хоккеист "Лос-Анджелеса" Тревор Льюис, забив гол на 4-й минуте третьего периода, сделал счет 2:1 в пользу своей команды. На радостях Льюис стал поднимать руки вместе с клюшкой и крюком клюшки угодил между прутьями вратарской маски, аккурат, в глаз голкиперу "Аризоны" Дарси Кюмперу.

Кюмпер из-за этой травмы не сумел продолжить играть и был заменен.

Матч же в итоге завершился победой "Лос-Анджелеса" - 3:1.


Агентство Телевидения Новости

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