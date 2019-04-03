Умер актер Алексей Булдаков

Умер российский актер Алексей Булдаков. Об этом сообщили в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ, передает ТАСС. Артисту было 68 лет.

"Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб", - сказал собеседник ТАСС.

Наибольшую известность Булдакову принесла роль генерала Алексея Михайловича Иволгина, или попросту Михалыча из фильма "Особенности национальный охоты" и нескольких его продолжений.

Булдаков родился 26 марта 1951 года в Алтайском крае. В детстве переехал с родителями в казахстанский Павлодар. Там начал заниматься актерством. До 1976 года работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани. До 1982 года служил в Карагандинском областном русском драматическом театре имени К. С. Станиславского. В 1985—1993 был актером Театра-студии киностудии "Беларусьфильм". Роль генерала Иволгина впервые исполнил в 1995 году. Возвращался к ней в 1998-м ("Особенности национальной рыбалки"), 2000-м ("Особенности национальной охоты в зимний период") и 2003-м ("Особенности национальной политики") годах.

Булдаков был внесен в базу сайта "Миротворец" за "антиукраинскую пропаганду, открытую поддержку агрессивной политики России и манипулирование общественно значимой информацией".

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