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Нокаутированный боец показал свое рассеченное веко и сказал, что думал, что лопнул глаз

Нокаутированный боец показал свое рассеченное веко и сказал, что думал, что лопнул глаз

В Токио на турнире по смешанным единоборствам Оne Championship: A New Era один из боев завершился серьезными последствиями.

В рамках легкого веса дрались американец Эдди Альварес и россиянин Тимофей Настюхин. На последней минуте первого раунда Настюхин нокаутировал соперника ударом в глаз.

Альварес в Instagram выложил видео своего травированного глаза с рассеченным веком и посетовал, что пропущенный нокаутирующий удар его ослепил, и были такие ощущения, что глаз лопнул.


Агентство Телевидения Новости

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