Отравление ребенка нитратами: как обычная вода из колодца чуть не стала смертельной

В отделение интенсивной терапии областной детской больницы накануне привезли малыша, которому недавно исполнился год. Испуганная мать рассказала врачам, что сыночку стало плохо после того, как он поел обычную еду.

Сергей Бевз, зав.отделением реанимации

31 марта в 16.20 к нам привезли ребёнка из указанного Дергачевского района с подозрением на наличие отравления нитратами. Была развернутая клиническая картина отравления. Подтверждено лабораторно

Сестра мальчика рассказывает, что родственники до сих пор не могут понять, откуда в крови ее маленького братика нашли химические вещества. Она вспоминает, что в тот день для приготовления пищи пользовались только водой, которую покупали в аптеке, а кормили малыша только домашними продуктами.

Даша, сестра мальчика

Компотик, котлетки на пару и всё. Потом я его укачала спать, он проснулся и уже просто был синий

Но позже девушка все же вспоминает, что несколько дней назад готовили суп на воде из колодца. Но в то, что именно вода стала причиной такого серьезного отравления, она не верит. Такого же мнения придерживается и сельский голова. Рассказывает, что каждый год в Прудянке проводят анализы воды из колодцев общего пользования.

Светлана Кочеренко, поселковый голова пгт. Прудянка

Я думаю, проблемы с водой у нас не существует. У нас на территории все индивидуально. Это у каждого есть своя скважина, то есть - это колонка, колодец и так далее

В свою очередь, специалисты лабораторного центра имеют свое объяснение такой ситуации. Говорят, что нитраты обладают свойством накапливаться в организме человека. И то, что сегодня люди не замечают вреда для здоровья, не значит, что так будет продолжаться и дальше. В один момент, говорят, доза вредных веществ становится опасной.

Предупреждали о таких последствиях и маму мальчика. Ведь из Минздрава к ним раз в квартал поступают списки беременных женщин, проживающих в частных домах, на территории которых находятся колодцы. Женщине объяснили, что использовать такую ​​воду для приготовления пищи для ребенка строго запрещено.

Неля Новицкая, зав. отд. орган. санитарно-гигиенических исследований Харьковского лабораторного центра

И вот, когда ребёночек только родился, мы провели исследования воды в этом колодце, и было установлено, что содержание нитратов в этой воде, которая послужила причиной этого отравления, выше нормы. Ну, она решила готовить ему еду – кашку, супчики на воде из другого колодца, который расположен где-то недалеко - то ли у соседей, то ли у родственников, и, как утверждали знакомые, водичка там была очень хорошая

Но, несмотря на рекомендации соседей, превышение нормы нитратов в воде из их колодца оказалось в 8 раз больше.

Специалисты рассказывают, что такое количество нитратов для маленького ребенка вообще может оказаться смертельным. Хотя взрослые в то же время ущерб для своего здоровья могут и не заметить. А еще отмечают, что как-то снизить количество химических примесей в домашних условиях невозможно.

Вместе с этим, благодаря своевременной госпитализации, состояние мальчика уже улучшилось. Его перевели в стационар, где и в дальнейшем будут следить за его здоровьем.





Агентство Телевидения Новости