Труп неизвестной женщины сегодня утром достали из водоема на Салтовке

Жуткое происшествие сегодня засняли в Киевском районе города. Это произошло неподалеку от улицы Шевченко. Прохожие увидели что-то в воде и когда поняли, что это тело - сразу вызвали полицию. Все произошло в 8.30 утра

За даними правоохоронців, з води дістали тіло жінки. На вигляд загиблій було близько 35-ти років. Попередньо експерти не розгледіли на тілі ознак насильницької смерті

Также, добавили полицейские, погибшая была в верхней одежде и солнцезащитных очках. Сейчас ее тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, информация зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции. В настоящее время полицейские устанавливают личность женщины, ее родственников и обстоятельства гибели.





Агентство Телевидения Новости