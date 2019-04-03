Мертвая рыба на берегу харьковского озера: экологи назвали причины

Это так называемый Карьер, что находится в районе проспекта Гагарина. Недавно люди стали здесь замечать мертвую рыбу и выкладывать фотографии в социальные сети. Впрочем, вот этот рыбак это отрицает, говорит, что приходит сюда с удочкой довольно часто, но мертвой рыбы не видел ни разу

Анатолий Березник, рыбак

Если вы имеете в виду, задохнулась ли рыба – то здесь невозможно, чтобы она задохнулась. Тут глубина до 30-ти метров - карьера этого. Задохнуться она не может, только если потравить, ну пока, пока не было замечено.

Специалисты говорят, что весной рыба умирает из-за ряда причин. Во-первых, это недостаток кислорода, который образуется в водоемах через толстый слой льда. Во - вторых, из-за недостатка питательных веществ в воде. К тому же сейчас начался период нереста, и рыбе нужно много энергии, добавляют экологи. Однако в каждом отдельном случае точную причину можно узнать только после лабораторных исследований.

Олег Перегон, эколог

Ще навесні ми знаємо, що вода є найбруднішою. Усі ті відходи, які, може, по берегах хтось скидає , усі ті отруєні речовини, які виробляє місто, змиваються водами у річки, у водойми. І тому це може бути, і перевищення хімічних речовин призводить до загибелі риби.

Действительно - вдоль берега здесь навалены целые кучи мусора: пластик, полиэтиленовые пакеты, бутылки, стаканы и тому подобное. Даже некоторые выносят мусор в пакетах и ​​оставляют их у тропы. Поэтому такое поведение людей, вероятнее всего, приведет не только к единичным случаям появления мертвой рыбы на берегу озера, но и к настоящему мору, предупреждают экологи.

И это типичная ситуация для нашего региона. Ежегодно весной в харьковских водоемах возникают случаи массовой гибели рыбы.

В экоинспекции отмечают: их специалисты не выезжают на место, если к ним не обратились с заявлениями. Поэтому советуют людям после обнаружения мертвой рыбы писать заявления. Тогда в указанном месте проведут все необходимые экспертизы.





Агентство Телевидения Новости