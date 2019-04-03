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В лесу под Харьковом покончил с собой 26-летний мужчина

В лесу под Харьковом покончил с собой 26-летний мужчина

2 апреля в лесном массиве вблизи села Мокрая Ракитная Нововодолажского района было обнаружено тело 26-летнего мужчины с резаной раной предплечья.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Сведения о событии внесены правоохранителями в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 

Агентство Телевидения Новости

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