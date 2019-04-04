Цены на лекарства из Нацперечня будут снижены

С июля 2019 года правительство устанавливает регулирование цен на весь перечень лекарств, входящих в Национальный перечень, при их закупке для медчреждений за бюджетные деньги. Нацперечень – это 427 действующих веществ (МНН) для лечения распространенных заболеваний, его утвердил Минздрав, чтобы гарантировать пациентам, как базовое лечение. Цены на препараты из Нацперечня должны быть не выше, чем цены в 5 соседних (референтных) странах (Польше, Словакии, Венгрии, Чехии, Латвии).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

«Ограничение цен будет применяться для тех лекарственных средств, цена на которые в Украине выше, чем цены в референтных странах, и по которым объем продаж за год составляет более чем 5 млн грн, - говорят чиновники. - По предварительным подсчетам, в результате введения регулирования цены будут снижены более чем на 100 наименований препаратов. Это даст возможность сэкономить около 214 млн грн. За эти средства медучреждения смогут приобрести дополнительное количество лекарств для бесплатного лечения пациентов в стационаре. Перечень МНН, к которым применяется регулирование, будет обновляться раз в год».

Кроме того, на все лекарства из Нацперечня будет введена регрессивная надбавка для аптек. Чем дороже стоимость препарата, тем меньшую надбавку может установить аптека. Это позволит избавиться от негативного явления, когда работники аптек намеренно убеждают купить самые дорогие лекарства среди всех аналогов. Если стоимость препарата до 100 грн – максимальная торговая надбавка может составлять 25%; при стоимости от 100 до 500 грн – 20%; от 500 до 1000 – 15%. На препарат стоимостью более 1000 грн за упаковку лекарственного средства максимальная торговая надбавка должна не превышать 10%.

Также правительство утвердило Концепцию реализации государственной политики по предотвращению фальсификации лекарственных средств, чтобы защитить людей от некачественных лекарств.Согласно концепции в Украине будет введен механизм 2D-кодирования упаковок препаратов. При производстве лекарств на заводах производитель будет наносить на каждую упаковку индивидуальную маркировку. Данные об этом будут заноситься в общую электронную информационную базу. Это позволит отслеживать всю цепочку поставки лекарств, от производства или импорта до продажи в аптеке. Все эти транзакции будут включены в общую базу данных, включая серию лекарств и дату производства. Каждый человек сможет проверить, настоящее лекарство или нет, путем сканирования кода через мобильное приложение.

2D-кодирование лекарственных препаратов в большинстве стран ЕС стало обязательным с февраля этого года. Почти все иностранные лекарства, продаваемые в Украине, уже имеют двухмерную кодировку упаковок.

Напомним, программа «Доступные лекарства», которая дает возможность получать лекарства от хронических заболеваний бесплатно или с незначительной доплатой действует уже два года. На цены препаратов, вошедших в программу, было установлено государственное регулирование – они не должны превышать цену аналогичных лекарств в соседних странах. В результате цены на «доступные лекарства» снизились в среднем на 10%, а на некоторые из них – на 45%. Сейчас в программе 258 препаратов, 64 из них можно получить полностью бесплатно.

Агентство Телевидения Новости