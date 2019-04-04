Кто вышел во второй тур президентских выборов - данные ЦИК

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента.

По результатам обработки протоколов, размещенным на сайте ЦИК, лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,24% избирателей.

За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,95% избирателей. На третьем месте осталась лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко с 13,40%.

Далее рейтинг кандидатов в президенты, которые не прошли во второй тур, выглядит следующим образом:

Юрий Бойко (11,67%);

Анатолий Гриценко (6,91%);

Игорь Смешко (6,04%);

Олег Ляшко (5,48%);

Александр Вилкул (4,15%);

Руслан Кошулинський (1,62%);

Юрий Тимошенко (0,62%).

Агентство Телевидения Новости