Цветы для Яны. Как Харьков простился с волонтером Яной Червоной

Красные розы - для Яны Червоной. Море цветов, море людей, пришедших к памятнику Кобзарю, чтобы проститься с известной в Харькове волонтером, воином, патриоткой - Яной Червоной. Именно это место в 2013 году стало решающим в судьбе Яны - здесь она познакомилась с евромайдановцами, когда началось протестное движение, потом загорелся от вражеских пуль Донбасс, и Червоная вместе с другими харьковчанами возила помощь ребятам на фронт. Ее подшефным батальоном стал «Айдар». На любительском видео в 2015 году, во время очередной поездки Червоная признается, что гордится воинами.

Яна Червоная, волонтер:

Охарактеризуй «Айдар» п’ятью словами - Безумные, дикие, смелые, бешенные и бесстрашные.

Юрий Киричик - тоже волонтер. С Яной они объездили всю Донецкую и Луганскую области, возили помощь на Восток. Во время какой-то поездки, после разговора с бойцом, который упрекнул, что волонтеры всегда возвращаются домой, а воинам приходится только о нем мечтать - Яна решила подписать контракт с ВСУ. И отговорить ее, уже было невозможно, говорит Юрий.

Юрий Киричик, волонтер:

Вообще у нас важкий волонтерський рух у Харкові, він почав стихати, і щоб якось з новою силою, більше свою віддачу віддати, вона прийняла рішення прийти добровольцем.

Летом 2016-го Червоная подписала контракт с батальоном «Донбасс-Украина». Она взяла позывной «Дикая ведьма» и видела себя только с оружием в руках. Хотя, когда пришла в войско, могла разве что нажать на крючок. А вот метко стрелять, разбирать автомат и пулемет ее уже научили побратимы. И уже вскоре Яна стала профессиональной пулеметчицей.

Николай Шафалюк, позывной Бугай:

Ну якщо, інструктор, капітан Збройних Сил України, коли вона з перших стрільб вибила 29, як ви думаєте, вона влучно стріляла?

Момент гибели старшего солдата Яны Красной и младшего сержанта Александра Милютина по минутам раскладывает комбат Вячеслав Власенко. Бой начался 2 апреля в 13 часов. Враг пытался уничтожить опорный пункт. Один из 152 миллиметровых снарядов попал прям о в блиндаж, всего было четыре выстрела и комбат считает, что били прицельно по определенным целям.

Вячеслав Власенко, командир 46 отдельного штурмового батальона" Донбасс-Украина":

Оці чотири постріли 152 міліметровим калібром, вони... Це була спланована їхня задача, спланована акція - знищити безпосередньо оцей опорний пункт і вогневу позицію.

За месяц до гибели Яна Червоная посадила свой собственный огород «на нуле». Женщина любила родную землю и не хотела видеть ее растерзанную, хотела в окопах сажать лук и цветы.

Елена Вовк, волонтер:

Внутри она была мама, она была женщина, она очень любила своих детей для нее это была большая ценность, когда она приезжала, она всегда проводила время в семье и с детьми.

У Червоной остался муж и двое маленьких детей - Виталик и Вика. Младшая Викуся ходит в первый класс, девочка уверена, что мама продолжит следить за нее но, с небес.

Вика Червоная, дочь погибшей:

Мама всегда была лучшей, теперь она ангел.. Навсегда, навсегда с нами!

Похоронили Яну Червоную на Аллее Славы, там где лежат все погибшие на войне воины-харьковчане.

Агентство Телевидения Новости