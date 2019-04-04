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В ЦИК попросили "не манипулировать общественным мнением" о теледебатах

В ЦИК попросили не манипулировать общественным мнением о теледебатах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) призвала кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко воздержаться относительно дискуссии о месте проведение дебатов до официального объявления результатов первого тура выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Отмечается что до установления Центральной избирательной комиссией результатов голосования в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года проведение предвыборной агитации в любых ее формах является грубым нарушением требований закона, а дискуссии между субъектами избирательного процесса относительно места и условий проведения теледебатов могут быть восприняты как предвыборная агитация

"Центральная избирательная комиссия призывает всех субъектов избирательного процесса, телерадиокомпании, общественные организации и экспертов на данном этапе не манипулировать общественным мнением относительно проведения теледебатов", - говорится в сообщении.

В ЦИК отмечают, что теледебаты за счет средств Госбюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем ​​повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее часа. Место их проведения -  Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Вместе с тем, кандидаты имеют право проведения предвыборной агитации в других ее формах за счет избирательного фонда. Проведение дебатов считается предвыборной агитацией, которая должна по закону начаться со дня, следующего после назначения повторного голосования, и закончиться в 24 часа последней пятницы перед днем ​​повторного голосования.

Напомним, ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Действующий президент принял условия своего главного оппонента. Также сейчас проводят переговоры с НСК "Олимпийским" насчет проведения на территории стадиона дебатов. 

Кроме того, Зеленский предложил Юлии Тимошенко, которая по предварительным данным заняла третье место, быть модератором на дебатах. Ответы от нее ожидают в течение 24 часов.

Агентство Телевидения Новости

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