Завтра перекроют часть площади Конституции

Движение транспорта по пл. Конституции, по полосе движения от пер. Армянского до пр. Московского при движении в сторону ул. Пушкинской, будет запрещено с 8:00 до 18:00 6 апреля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Департамент инфраструктуры, на этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: пл. Павловской, ул. Квитки-Основьяненко, ул. Университетской.

Также с 8:00 до 18:00 6 апреля изменят маршруты автобусы:

- №89э: пер. Армянский – пл. Павловская - ул. Университетская - Бурсацкий спуск - пер. Мечникова - ул. Пушкинская и далее по маршруту;

- автобус №119э: пер. Армянский – пл. Павловская - ул. Университетская - Бурсацкий спуск - ул. Сумская и далее по маршруту.

Неудобства связаны с проведением аварийных работ по демонтажу конструкций декоративных элементов жилого дома по пл. Конституции, 2/2.

Агентство Телевидения Новости