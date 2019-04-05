В Дергачевском районе пожарные достали из горящего дома пенсионерку

Пожар произошел 4 апреля в 13:30 в частном жилом доме в селе В. Проходы Дергачевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Пожарными было установлено, что огнем охвачены деревянные конструкции крыши и перекрытия дома на площади около 50 кв.метров. С задымленной комнаты дома была спасена женщина 1930 года рождения.

В 14:33 пожар был локализован, а в 17:55 полностью ликвидирован. Причина возникновения ЧП устанавливается.

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