Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:03
Просмотров: 10

На Салтовке националисты и полиция "накрыли" наркопритон (фото)

На Салтовке националисты и полиция накрыли наркопритон (фото)

Вчера, 4 апреля, представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" совместно с правоохранителями пресекли деятельность наркопритона на улице Гвардейцев-Широнинцев, 59.

Так, кроме средств для изготовления наркотиков, в квартире былаи найдена сепаратистская символика - георгиевские ленты и флаг ДНР.

Помимо того, что изготовители запрещенных веществ не только травят харьковчан, они еще и оказались сторонниками «русского мира».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 