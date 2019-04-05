Вместо пленки от рентгена – гипс. На ребенка в поликлинике упало медоборудование

Жєнщіна направила отаку апаратуру і пішла вона нажимати. І тута воно все впало.

Ярославу восемь. Первого апреля с ним случилoсь вовсе не смешное происшествие. Мама отвела ребенка проверить молочные зубы в городскую стоматологическую поликлинику № 3. Однако безболезненная процедура обычного рентгена зуба превратилась в кошмар: на ребенка упало громоздкое оборудование.

Ярослав Романко:

Спочатку сильно плакав, ну, потім я себе вже стримував.

В это время мама Ярослава, Юлия Романко, была за дверью. Услышав плач ребенка, забежала в кабинет. Сынок не мог произнести ни слова - а врач, которая должна была оказать медицинскую помощь напуганному ребенку, попросила выйти из кабинета, закрыла дверь и побежала за главным врачом.

Юлия Романко, мама Ярослава:

Головний лікар не підійшов до мене, він підходив безпосередньо туди, в кабінет усі сходилися. До мене і до дитини ніхто не підійшов. Спочатку вони усі кружляли, а потім звернули увагу, що є дитина, що потрібно визвати "швидку допомогу". На що я відповіла, що я вже її визвала.

Главный врач стоматологической поликлиники №3 объясняет: под пластмассовым покрытием лопнул держатель. Для обследования именно этот рентген не использовался. Он был рядом с тем, на котором ребенку делали процедуру.

Аппарат висел вот здесь. Вот он был так вверх поднят, сложен. И вот штанга, которая лопнула, находилась там вверху. Вот она лопнула, и он начал раскладываться и вот….

Такая ситуация в медицинском учреждении впервые. Причин думать, что оборудование выйдет из строя – да еще и в такой момент – не было. Теперь сломанный рентген пойдет на списание.

Владимир Тищенко, главный врач стоматологической поликлиники №3:

У нас там их всего три. И они используются поочередно. Нагрузка на аппарат должна быть регламентированной. Потому что если использовать один и тот же, он просто умрет. Это не самый старый аппарат – он 1995 года. Регламентные проверки он проходил всё время соответствующими службами, которые собственно это проводят.

Врач утверждает, что медучреждение не открещивается от проблемы и готово выплатить семье компенсацию, однако к ним никто не обращался с этим требованием. Зато Юлия утверждает, что за все время врачи из поликлиники не позвонили ей и не предлагали компенсировать лечение ребенка и, собственно, не узнавали, как чувствует себя пострадавший.

Юлия Романко, мама Ярослава:

Там не просто ушиб, ушиб лікоть, там є сустав, у суставі – гемартроз – крововилив. Чому не перевіряються ці апарати? Чому я повинна боятися залишити дитину одну у цьому кабінеті?

Женщина беспокоится, как в дальнейшем это кровоизлияние в суставе повлияет на здоровье ребенка. Сейчас Юлия вынуждена сидеть дома с двумя детьми, вместо того, чтобы работать и зарабатывать деньги.Ярославчик – на больничном, он не посещает свои многочисленные кружки и школу. По факту женщина написала заявление в полицию.

Наталья Матвийчук, нач. от. Немышлянского ОП:

Буде допитано у якості потерпілого дану особу, будуть встановлюватися свідки. Саме проводиться слідчий експеримент, саме того, в результаті чого були отримані ці тілесні ушкодження. Також будуть призначені відповідні судово-медичні експертизи, які будуть підтверджувати факт падіння та отримання тілесних ушкоджень.

Уголовное производство открыли по статье «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение». Ответственное лицо может быть притянуто к общественным или исправительным работам. А также сесть в тюрьму до двух лет.

Агентство Телевидения Новости