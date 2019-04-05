"Большое автомобильное приключение". План мероприятий ретро-движения в Харькове

Маршруты, ретро автомобили и дух соперничества. Вскоре в Харькове начнутся мероприятия ретро движения - 20 апреля откроют 107 летний автосезон. Старые автомобили будут ездить по городу с 11.00 до 13.00. Старт с площади Рождественской. 18 мая харьковчан приглашают на Арт Стрит Фест, а 25-го и 26 мая пройдут тренировки в одном из самых масштабных мероприятий года, - Звездном Ралли.

Дядя Фара, организатор мероприятий

Но для участия нужна подготовка людей и впервые будет проведено два учебно-тренировочных сбора, чтоб люди проверили свои автомобили, проверили свои силы, возможности. Первый учебно-тренировочный сбор будет 26 мая и 26 в рамках дня Музея организованного клубом «Самоход». А второй учебно-тренировочный сбор будет 15, 16 июня в рамках ретро пикника

Ретро пикник в Экопарке, в этом году в Харькове пройдет впервые. На него приглашают участников из разных уголков страны, конечно, будет много ретро автомобилей, говорят организаторы

Дядя Фара, организатор мероприятий

Люди, приехавшие на выставку, могут приехать со своими приборами для готовки еды там же ее приготовить и там же ее съесть. Помимо всего прочего, традиционное общение и традиционный обмен мнениями с посетителями, с участниками

Самое масштабное мероприятие - Звездное Ралли, которое в этом году состоится в четвертый раз, пройдет с 11 по 14 июля. Тогда и начнется большое автомобильное приключение -такой слоган выбрали для гонок. Старт от площади Конституции, а вот финиш - это пока тайна, говорят организаторы. Последнее ретро мероприятие лета, уже традиционно, - это выставка в день освобождения Харькова

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