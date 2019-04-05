Бросили трудовую книжку в лицо и оставили без зарплаты. История бывшего сотрудника охранного агентства «Практик»

Это бывшее рабочее место Валерия Гурова. Мужчина работал охранником на одном из участков КП «Харьковводоканал». А когда в прошлом году частное охранное агентство «Практик» выиграло тендер на охрану этих объектов, он перешел в штат этого общества с ограниченной ответственностью. Затем начались задержки заработной платы, почти на три месяца, и он решил уволиться, а когда пришел за расчетом - встретили его не слишком тепло

Валерий Гуров

А меня, естественно, не пускают. Потом выходит, я его никогда и не видел, честно говоря, человек, который представляется заместителем директора. Я попросил его представиться - он представляться не стал, вел себя крайне хамски, практически в лицо бросил мне книгу трудовую сказал, вы у нас никогда не работали и никаких расчетов я у них не получу

По словам Валерия, весь год работы охранником в фирме «Практик», был уверен - трудоустроен официально. В качестве аргумента приводит то, что на предприятии взяли трудовую книжку и он собственноручно написал заявление о приеме на работу в «Практик». Кроме того, заработную плату он получал по официальной ведомости. Дозвониться к представителям охраны фирмы по номерам, указанным в открытых источниках, журналистам АТН не удалось. А вот бывший начальник Валерия - Александр Кобез, взял трубку только по личному номеру.

Ни он ... .я его не знаю, кто это такой. Где я работаю, какая разница, но я такого не знаю

А вот бывшие коллеги на участке КП единогласно подтверждают - Валерия знают, и был он охранником фирмы «Практик».

Александр, охранник от ООО «Практик»

Вот этот человек, какие функции он здесь выполнял? - как и я - охранник. - Как долго он работал и когда в последний раз вы его сменили? - Ну, Не знаю, надо по смене смотреть. - Месяц назад, примерно? - ну, где-то так. – То есть, обязанности охранника «Практика» он выполнял? - ну, да

Александр, водитель КП "Харьковводоканал"

охранником работал у нас здесь на участке. - Как долго? - Я не помню точно, 4 года или более, с месяц, как рассчитался

Кроме того, Валерий получил справку с предприятия «Харьковводоканал», где указано, что он работал охранником КП с ноября 15-го года по март текущего. А охранять это место последний год мог только сотрудник «Практика», подчеркивает мужчина. Более того, у Валерия остался пропуск. А вот здесь, по словам бывшего охранника, находится офис фирмы. Однако, камерам здесь совсем не рады. За этой калиткой находится охранник, впрочем, дверь он так и не открыл. За десять минут к съемочной группе таки вышли и объяснили, почему не хотят общаться

Ну, нету директора, потому что я водитель директора.- А как вас зовут? - Ну, какая разница, девушка

Между тем, по словам антикоррупционеров, фирма «Практик» имеет на своем счету не один сомнительно выигранный тендер. И охрана объектов КП «Водоканал» - это один из них. Тогда в тендере приняли участие только два претендента - это фирма «Практик» и КП «Муниципальная охрана»

Игорь Синицкий, юрист ХАЦ

Из тендера мы видим, что процедура была, фактически, сымитирована. Мы можем об этом свидетельствовать тем, что «Практик» не делала никакого шага понижения. Там минимальный шаг был 0,36 процента - это 100 тысяч гривен, его сделал КП «Муниципальная охрана», но их предложение было отклонено в связи с тем, что они не дали довидку, нотариально заверенную в том, что их подписант не притягивался к уголовное ответственности

Также, считает атикоррупционер, ситуация с Валерием Гуровым - это лишь подтверждение того, что фирма является прокладкой для вывода средств. Речь идет о более чем 32 миллионах гривен, почти 28 из которых разыгрывались по условиям первого тендера, а остаток - сумма на продолжение охраной деятельности, ведь срок, на который был заключен первый договор, закончился еще в марте. Кроме того, подчеркивают антикоррупционеры, владельцы фирмы «Практик» приближены к харьковскому городскому голове.

Агентство Телевидения Новости