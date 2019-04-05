Футболиста похитили прямо во время футбольного матча и увезли на вертолете

В любительском чемпионате Сицилии по футболу во время второго тайма матча между командами "Виагранде" и "Неброди" на стадионе появились люди в масках и прямо на поле сел вертолет.

Люди в масках захватили футбоилста по имени Игнацио Барбагалло, затолкали его в вертолет. После чего вертолет улетел в неизвестном направлении.

Как со временем стало известно, Барбагалло сам заказал свое похищение, решив столь необычным образом сообщить, что его футбольная карьера завершена.





Агентство Телевидения Новости