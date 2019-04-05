В центре города ремонтируют Дом со шпилем

На доме по пл. Конституции, 2/2 сегодня, 5 апреля, начали демонтаж разрушенных конструкций декоративных элементов, расположенных возле шпиля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на директора КП «Харьковспецстрой» Богдана Долину, с течением времени конструкции начали разрушаться, что угрожает безопасности людей.

Всего было шесть элементов в форме конуса, одну конструкцию демонтировали в советские времена, вторую – несколько месяцев назад. Здание обследовали и приняли решение заменить все элементы. Сегодня сняли один элемент, завтра – демонтируют еще три.

Вице-мэр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко отметил, что конструкции выполнены из бетона, каждая из них весит около 2 тонн и альпинисты не взяли на себя ответственность, чтобы привести их в порядок. Поэтому было решено снять конструкции, восстановить их и вернуть на прежнее место.

Он отметил, что все разрешительные документы для проведения таких работ подготовлены. Рассматривается возможность сделать такие же конструкции, но из других материалов.

Агентство Телевидения Новости