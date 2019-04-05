Вратарь умудрился парировать шайбу плечом

Хоккейный вратарь совершил потрясающий сейв.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Вегасом" и "Аризоной" вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери умудрился отбив один бросок тут же парировать второй. При этом спастись от гола удалось благодаря тому, что шайба угодила в район плеча.

Произошел этот эпизод в третьем периоде, когда уже установился, как оказалось, окончательный счет - 4:1 в пользу "Аризоны".

Ниже, на видео данного эпизода, особенно хорошо видно на последнем повторе, как шайба чудом не попала в ворота.





Агентство Телевидения Новости