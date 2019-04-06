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Где в Харькове сегодня нет воды?
Три района Харькова в субботу, 6 апреля, частично остались без воды.
Как сообщили в пресс-службе "КП Харьковводоканал" воды не будет по следующим адресам,
Московский район: ул. Валентиновская (Блюхера), 21-б (п. №3, стояк) до 20:00
Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №3, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №3, стояк) до 20:00
Шевченковский район: ул. Культуры, 9 (п. №5, стояк) до 20:00 8 апреля.
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