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Где в Харькове сегодня нет воды?

Где в Харькове сегодня нет воды?

Три района Харькова в субботу, 6 апреля, частично остались без воды. 

Как сообщили в пресс-службе "КП Харьковводоканал" воды не будет по следующим адресам,

Московский район: ул. Валентиновская (Блюхера), 21-б (п. №3, стояк) до 20:00

Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №3, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №3, стояк) до 20:00 

Шевченковский район: ул. Культуры, 9 (п. №5, стояк) до 20:00 8 апреля.

Агентство Телевидения Новости

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