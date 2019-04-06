В Купянске горела квартира на первом этаже

Пожар произошел 5 апреля в 16:57 в жилой квартире в Купянске Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, во время разведки было установлено, что на балконе квартиры первого этажа горят домашние вещи на площади 2 кв.метров, создавая плотное задымление.

Жителей квартиры в помещениях не было.

В 17:01 пожар был локализован, а в 17:20 полностью ликвидирован. Причина возникновения устанавливается. По данному факту проводится проверка.

Агентство Телевидения Новости