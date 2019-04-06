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В Купянске горела квартира на первом этаже
Пожар произошел 5 апреля в 16:57 в жилой квартире в Купянске Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.
По данным спасателей, во время разведки было установлено, что на балконе квартиры первого этажа горят домашние вещи на площади 2 кв.метров, создавая плотное задымление.
Жителей квартиры в помещениях не было.
В 17:01 пожар был локализован, а в 17:20 полностью ликвидирован. Причина возникновения устанавливается. По данному факту проводится проверка.
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