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Полицейские вернули домой 3-летнего мальчика, который заблудился

Полицейские вернули домой 3-летнего мальчика, который заблудился

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, 5 апреля к ним обратилась жительница поселка Ольшаны, которая рассказала, что пропал ее маленький сын.

На поиски ребенка был задействован личный состав отдела полиции. Через несколько часов трехлетнего мальчика нашли в поселке на одной из улиц.

Полицейские провели профилактическую беседу с ребенком и составили в отношении женщины административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП. 

Агентство Телевидения Новости

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