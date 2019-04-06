Полицейские вернули домой 3-летнего мальчика, который заблудился

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, 5 апреля к ним обратилась жительница поселка Ольшаны, которая рассказала, что пропал ее маленький сын.

На поиски ребенка был задействован личный состав отдела полиции. Через несколько часов трехлетнего мальчика нашли в поселке на одной из улиц.

Полицейские провели профилактическую беседу с ребенком и составили в отношении женщины административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Агентство Телевидения Новости