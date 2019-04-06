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В Красноградском районе сгорели два авто

В Красноградском районе сгорели два авто

6 апреля в 00:42  поступило соощение о том, что во дворе жилого многоквартирного дома в Красноградском р-н, с. Наталино горят два автомобиля. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

Пожарные установили, что возле жилого дома под балконом, огнем почти полностью были охвачены моторные отсеки и частично салон легковушки «Тоyota Camry» и пассажирского микроавтобуса «Mercedes Sprinter». От автомобилей пламя перекинулось на ближний балкон квартиры на первом этаже жилого дома.

Общая площадь возгорания составила около 25 кв.метров.

Пожар локализовали в 00:57; окончательная ликвидация - в 01:29.

Вследствие сильного задымления, из квартир, расположенны рядом спасателями были эвакуированы четверо жителей дома. Пострадавших нет.

Причина возникновения ЧП выясняется.

Агентство Телевидения Новости

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