В каких условиях Зайцева находится в СИЗО: опубликованы фото

Член правления Международного правозащитного центра Дмитрий Удачин вместе с правозащитником Русланом Еременко и помощником нардепа Сергея Мельничука Николаем Маслием вчера, 5 апреля, провели мониторинговый визит в Харьковский следственный изолятор.

Об этом сам Удачин сообщил на странице в Facebook.

В том числе, правозащитники проверили условия содержания Елены Зайцевой, одной из виновниц смертельного ДТП на Сумской в октябре 2017-го года. Так, кроме Зайцевой в камере № 400 находятся еще три человека.

"Помещение чистое. Есть небольшой телевизор, электрический чайник, вода, душ, туалет и средства личной гигиены", - отметил Удачин.

Агентство Телевидения Новости