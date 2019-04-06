Ибрагимович выдал феерический матч в MLS

"Звездный" шведский футболист Златан Ибрагимович, доживающий свой футбольный век в американской лиге соккера (MLS), продемонстрировал свой впечатляющий уровень мастерства.

В 5-м туре чемпионата MLS "Лос-Анджелес Гэлакси", за который выступает 37-летний Ибрагимович, играл в гостях против канадского "Ванкувера Уайткэпс".

До 63-й минуты голы не забивались. А затем Ибрагимович в тчение семи минут сделал результат. Сначала он изумительными финтами оставил не у дел опекуна и выдал идеальный голевой пас, после которого забил Дэниел Стерс. А затем забил и сам Ибрагимович.

В итоге "Лос-Анджелес Гэлакси" победил 2:0.

В пяти турах Ибрагимович провел уже четыре гола, пропустив при этом два матча из-за травмы.





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