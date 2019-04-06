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В Змиевском районе пьяный мужчина "заминировал" мост

В Змиевском районе пьяный мужчина заминировал мост

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области,  5 апреля поступило сообщение о том неизвестный мужчина заминировал мост в селе Скрипаи Змиевского района.

На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления. Правоохранители осмотрели открытую местность общей площадью 150 кв. метров.

При осмотре никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Полицейские установили, что звонил 52-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сведения внесены в ЕРДР по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

Агентство Телевидения Новости

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