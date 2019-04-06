Автопожар в Красноградском районе: открыто уголовное дело
Информация о возгорании авто в селе Наталино Красноградского района поступила 6 апреля около часа ночи.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, в результате происшествия повреждены два автомобиля «Mercedes» и «Toyota».
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что автомобили принадлежали 35-летнему местному жителю. Машины находились возле дома, где живет владелец. В результате происшествия полностью уничтожены передние части обоих автомобилей. Сумма ущерба устанавливается.
Открыто уголовное дело по ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. По результатми экспертизы будет установлена причина возгорания.
Продолжается досудебное следствие.