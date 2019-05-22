Суд первой инстанции продолжит рассмотрение дела касательно полицейского, подозреваемого в избиении людей в метро

Второй апелляционный административный суд 10 апреля рассмотрел апелляционную жалобу полицейского, которого обвиняют в избиении людей в метро. Олег Рассоха, не согласившись с решением окружного административного суда, которым было удовлетворено ходатайство представителя ответчика, и остановлено производство по административному делу, а также остановлено производство по делу о восстановлении в должности до принятия решения в уголовном производстве - подал апелляцию.

Алексей Богомолов, адвокат О. Рассохи:

На сьогоднішній день існує кримінальне провадження, просто, яке не скеровано до суду, яке знаходиться в прокуратурі Харківської області, яке розслідується, я вважаю, не уповноваженими органами. Тому що прокуратура втратила такі повноваження щодо здійснення досудового розслідування.

В свою очередь Главное управление Нацполиции в Харьковской области в очередной раз отметило невозможность рассмотрения апелляции, пока не завершилось рассмотрение уголовного производства.

Наталья Быковченко, ответчик ГУ Нацполиции в Харк.обл:

На даний час, дійсно є кримінальне провадження. Позивач тривалий час перебував під вартою, і суд вірно та справедливо вирішив питання щодо зупинення провадження у адміністративній справі до прийняття рішення у кримінальній.

Коллегия судей апелляционного суда постановила: жалобу подозреваемого удовлетворить, отменить постановление окружного административного суда, а дело направить в суд первой инстанции.

Игорь Чалый, судья:

Колегія суддів постановила: апеляційну скаргу Рассохи Олега Віталійовича задовольнити. Ухвалу Харківського окружного адміністративного суду від 05.02.2019 по справі № 520/9937/18 - скасувати. Направити справу за позовом Рассохи Олега Віталійовича до Головного управління Національної поліції в Харківській області про поновлення на посаді для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Данное постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке. Между тем, в окружном административном суде заверили, что дело к ним всё ещё не поступило, несмотря на то, что с момента принятия решения прошло больше месяца. По мнению адвоката подозреваемого, такое затягивание дела может быть выгодно прокурорам и судьям по делу, которые в скором рассмотрении не заинтересованы. Поэтому пока что защитник подозреваемого ждет информацию о дате следующего рассмотрения дела.

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