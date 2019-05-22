Миссия МВФ продолжает работать в Украине

Решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады может повлиять на сотрудничество с Международным валютным фондом в рамках текущей программы.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко на форуме в Киеве.

«Был вопрос: повлияет ли роспуск Верховной Рады на работу МВФ? Я хотел сказать, что, по моему мнению, он повлияет на продолжение программы МВФ», - сказал Саенко.

При этом он отметил, что некоторые СМИ уже сообщили о прекращении работы миссии в Украине, но она продолжает работу.

Сегодня утром, 22 мая, в ряде СМИ появилась информация о досрочном прекращении работы миссии МВФ, прибывшей в Киев вчера, 21 мая, однако в украинском представительстве Фонда эту информацию опровергли, заявив, что миссия работает по ранее запланированному двухнедельному графику.

Напомним, совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл., в рамках которой наша страна получила 1,4 млрд долл. Получение еще двух траншей по 1,3 млрд долл. ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре. Срок программы истекает в феврале 2020 года.

Агентство Телевидения Новости