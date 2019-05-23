Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 23 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

По информации КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:45 воды нет по следующим адресам:

Московский район: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-д до 16:00 23.05.19 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2, стояк) до 17:00 23.05.19 г.; пр. Тракторостроителей, 77 (п. №13), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 91 (спаренный стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №2, стояк) до 20:00 23.05.19 г.

Индустриальный район:

б-р Грицевца, 6 (п. №2) до 20:00 23.05.19 г.

Киевский район:

пер. 2-й Лесопарковский, 14 (п. №2), пер. Воробьева, 9/11 (п. №2) до 17:00 23.05.19 г.; пр. Жуковского, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 23.05.19 г.

Основянский район:

ул. Кузнечная, 26, 27, 28, 28-а, 29, 30, 32, 32-а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 до 15:00 23.05.19 г., ул. Чугуевская, 33 (п. №1, стояк) до 17:20 23.05.19 г.; ул. Достоевского, 2-а (п. №2) до 20:00 23.05.19 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 11 (п. №1) до 17:00 23.05.19 г.; ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 27 (п. №3, стояк) до 20:00 23.05.19 г.

Шевченковский район:

ул. Штурмовая, 34 (п. №1, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 3 (п. №3, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №7, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 23.05.19 г.

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