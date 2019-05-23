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На Салтовке ребенок выпал из окна многоэтажки
На Салтовке ребенок выпал из окна многоэтажки.
Об этом сообщается в одном из харьковских пабликов.
По информации пользователей соцсетей, ЧП произошло на ул. Бучмы, 50 сегодня, около 7:30 утра: четырехлетний ребенок выпал с окна 6 этажа.
Как рассказывают очевидцы, мальчика забрала «скорая», он в тяжелом состоянии.
Причины ЧП неизвестны.
По информации пдписчиков паблика, перед падением ребенка были слышны сильные крики.
Также опубликованы фото с места происшествия.
Подробная информация выясняется.
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