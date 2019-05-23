На Салтовке ребенок выпал из окна многоэтажки.

Об этом сообщается в одном из харьковских пабликов.

По информации пользователей соцсетей, ЧП произошло на ул. Бучмы, 50 сегодня, около 7:30 утра: четырехлетний ребенок выпал с окна 6 этажа.

Как рассказывают очевидцы, мальчика забрала «скорая», он в тяжелом состоянии.

Причины ЧП неизвестны.

По информации пдписчиков паблика, перед падением ребенка были слышны сильные крики.

Также опубликованы фото с места происшествия.

Подробная информация выясняется.

Агентство Телевидения Новости