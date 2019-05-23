Суд отправил за решетку боевика "ДНР"

42-летнего жителя Чугуева суд признал виновным в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 260 УК Украины) и незаконном ношении, хранении, приобретении боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, установлено, что в марте 2015 года мужчина поступил в одно из незаконных вооруженных формирований «ДНР». Его назначили бойцом в звании рядовой в бригаде мотострелкового батальона, который дислоцировался в Горловке.

Мужчине незаконно передали в пользование автомат «Калашникова», патроны к нему и боеприпасы. Также ему выдали форменную одежду и военное снаряжение.

Кроме обустройства окопов и блиндажей и дежурство на блокпостах, в обязанности злоумышленника входило осуществление фильтрационных мероприятий с целью выявления лиц, которые не поддерживают идею создания и функционирования террористической организации «ДНР», и их нейтрализации.

Кроме того, мужчина должен был наблюдать за передвижением военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины.

С подконтрольной боевикам территории он незаконно привез 140 боевых патронов, которые хранил по месту жительства. Их изъяли правоохранители во время обыска.

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, мужчина осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Он находится под стражей.

Агентство Телевидения Новости