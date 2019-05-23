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"Приватбанк" подал иск к Коломойскому в суд США

Приватбанк подал иск к Коломойскому в суд США

Государственный банк "ПриватБанк" подал в американский суд иск на бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом рассказал theБабель пресс-секретарь банка Олег Серга.

В то же время детали иска он не рассказал. В банке обещают обнародовать все подробности в ближайшее время.

Сам иск был зарегистрирован 21 мая в канцелярии суда штата Делавэр.

Ранее сообщалось, что 18 апреля Окружной административный суд города Киева принял решение о незаконности национализации "ПриватБанка" из-за нарушения процедуры, определенной на законодательном уровне.

На информацию сразу отреагировали в НБУ и самом "ПриватБанке". В НБУ заявили, что решение админсуда не повлияет на экономическую стабильность государства, в "ПриватБанке" тоже убеждали, что работа финучреждения никак не нарушилась и продолжает быть стабильной.

В свою очередь по этому поводу созвал заседание СНБО Петр Порошенко, где поручил Службе безопасности и Генеральной прокуратуре после завершения всех необходимых судебных процедур оценить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела в отношении судей .

Отметим, решение о национализации банка государством было принято 18 декабря 2016 года. Причина - недостача в капитале "ПриватБанка", которую обнаружили по результатам стресс-тестирования.

После этого бизнесмен Игорь Коломойский подал иск в суд и объяснил это тем, что вопрос национализации финансового учреждения для него приципиален. 

"Я хочу для себя справедливости. Пусть мне скажут, правильно ли у меня забрали мое имущество или неправильно. Пока будет Порошенко, справедливого суда в стране не будет. И не только по моему вопросу", - пояснил он подачу своего иска.

 

Агентство Телевидения Новости

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