Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:35
Просмотров: 60

Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу

Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу

Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении выборов в парламент на 21 июля 2019 опубликовали в "Урядовом курьере". Указ вступает в силу со дня опубликования.

"Руководствуясь ч. 2 статьи 77, чч. 6, 7 статьи 83, п. 1 ч. 2 статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года", - говорится в указе.

Ранее секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая заявила, что со следующего дня после публикации указа президента о роспуске Верховной Рады в Украине стартует избирательный процесс.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей. Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 