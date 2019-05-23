Сегодня 15:19
Просмотров: 39
На Львовщине в результате падения грузового лифта на складе погибли 2 человека
22 мая в 11:40 спасателям поступило сообщение, что в селе Бучалы Городоцкого района Львовской области в складском помещении частного предприятия упавшим грузовым лифтом придавило двух человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Львовской области.
Прибывшие на место происшествия спасатели лифта подняли и высвободили тела погибших.
Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Загрузка...