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Бизнесвумен, которая незаконно завладела имуществом умершей компаньонки, пойдет под суд

Бизнесвумен, которая незаконно завладела имуществом умершей компаньонки, пойдет под суд

В Харьковской области будут судить 60-летнюю женщину, подозреваемую в незаконном завладении средствами в особо крупных размерах, совершенном путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева, в девяностые годы женщина вместе с подругой основала малое торговое предприятие, которое оформили как юридическое лицо. Долгое время они вели совместный бизнес. Фирма развивалась и приобрела магазин в Мерефа. 

В 2017 компаньонка обвиняемой умерла. Тогда женщина решила завладеть общим имуществом. 

Для этого она единолично провела собрание участников малого торгового предприятия и исключила умершей подруге из учредителей. 

Таким образом, злоумышленница получила беспрепятственный доступ к распоряжению имуществом предприятия.

Она почти сразу продала магазин в Мерефе. По документам «бизнес-вумен» получила за него чуть больше 100 тысяч гривен. 

Однако по выводам экспертов, недвижимость оценивается почти в 1900000 гривен. 

Незаконными действиями женщина вызвала наследникам своей компаньонки ущерб на сумму свыше 1200000 гривен. (Пропорционально размеру долей в уставном капитале). 

Сейчас на спорный магазин по ходатайству прокурора наложен арест.

Согласно санкции статьи, женщине грозит до 12 лет лишения свободы.

Обвинительный акт в отношении нее уже направлен в суд.

 

Агентство Телевидения Новости

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