Как "Шахтер" в Харькове чемпионство праздновал

Праздник донецкого футбола в Харькове. "Шахтер" после того, как стал играть домашние матчи в Харькове, неизменно становился чемпионом Украины. А теперь еще и впервые отпраздновал чемпионство в нашем городе. Столь помпезно "горняки" отмечали свои победы разве что в довоенные времена в родном Донецке.

Так случилось, что последнее в этом сезоне украинское классико - "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев) уже не имело турнирного значения, ведь за три тура до финиша украинской Премьер-Лиги преимущество "Шахтера" над "Динамо" составляло аж 11 очков, и, соответственно, "Шахтер" досрочно обеспечил себе чемпионский титул. Несмотря на отсутствие турнирнои мотивации вышла по-настоящему боевая ничья - 1: 1. На гол динамовца Цыганкова с пенальти "горняки" ответили мячом Тете. Настроение же у соперников после матча был диаметрально противоположный.

Никита Бурда, футболист "Динамо":

Та какое настроение. Настроение не очень. Чемпионы не мы все-таки. А по игре - такая ничейная игра, можно сказать. И у них моменты были. И у нас. Старались выиграть, но где-то что-то не получилось.

Андрей Пятов, вратарь "Шахтера":

Эмоций много на поле оставили. И, в принципе, уже были чемпионами. Если б в этом матче становились, конечно, думаю, более бы было эмоционально.

Между тем, особой интриги на протяжении практически всего чемпионата не было. 11 очков преимущества "Шахтера" над "Динамо" - это действительно пропасть.

Александр Хацкевич, главный тренер "Динамо":

Поздравить "Шахтер" с чемпионством, с кубком. По дистанции они именно в чемпионате были более сконцентрированы, более надежны и более стабильны.

Пауло Фонсека, главный тренер "Шахтера":

В течение всего этого сезона мы были наилучшей командой на всех уровнях. Именно это более, чем заслуженно, этот титул, завоеванный "Шахтером".

И вот "лучшая команда на всех уровнях" заработала и на шикарное чествование. Так как его невозможно провести в Донецке, торжественная церемония состоялась в Харькове. Кульминацией стало вручение чемпионского трофея. Итак, "Шахтер" в этом сезоне выиграл и Кубок и чемпинат Украины. И в следующем вновь будет играть в Лиге Чемпионов. Уже третий год подряд Лига Чемпионов будет в Харькове.

Агентство Телевидения Новости