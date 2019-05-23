Воспитанник харьковского футбола вызван в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко нашел кем заместить травмированного Жуниора Мораеса.

Как сообщил официальный сайт Федерации футбола Украины, Шевченко вызвал вместо Мораеса на подготовку к отборочным матчам к Евро-2020 против сборных Сербии и Люксембурга нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина.

Беседин является воспитанником харьковского футбола.

Последний раз Беседин, недавно восстановившийся после тяжелой травмы, вызывался в сборную Украины год назад.

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