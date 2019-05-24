Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:13
Просмотров: 230

В Харькове прошел сильный ливень и град (фото, видео)

В Харькове прошел сильный ливень и град (фото, видео)

В Харькове сегодня днем, 24 мая, прошел ливень с градом.

Непогода традиционно принесла харьковчанам множество неудобств. В частности, горожане делятся в социальных сетях, что некоторые улицы подтопило, массово залило ливневки, а град "побил" растения. 

Кроме того, из-за ливня в центре города образовались огромные пробки. 

Синоптики отмечают, что сегодня на территории Харьковской области объявлено штормовое предупреждение. Подобная погода также ждет жителей Харькова и в выходные.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 