В Харькове прошел сильный ливень и град (фото, видео)

В Харькове сегодня днем, 24 мая, прошел ливень с градом.

Непогода традиционно принесла харьковчанам множество неудобств. В частности, горожане делятся в социальных сетях, что некоторые улицы подтопило, массово залило ливневки, а град "побил" растения.

Кроме того, из-за ливня в центре города образовались огромные пробки.

Синоптики отмечают, что сегодня на территории Харьковской области объявлено штормовое предупреждение. Подобная погода также ждет жителей Харькова и в выходные.





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