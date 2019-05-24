Начался ремонт «проблемной» дороги Дергачи - Казачья Лопань

Дороге М-20 «Дергачи - Казачья Лопань» почти 60 лет, до 2016-го никаких капитальных работ здесь не проводили. В 2016 - 2017 годах восстановили около 6 км покрытия этого пути, в прошлом году из-за срыва тендерных процедур дорогу ремонтировали только ямочно.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА об этом рассказала губернатор области Юлия Светличная во время встречи с жителями поселка Слатино, в котором проходит один из самых разрушенных участков этой дорогию

По ее словам, в этом году начинается комплексный ремонт дороги Дергачи - Казачья Лопань. Слатино ремонтном будет охвачен полностью, а в следующем году работы продолжатся.

Председатель Дергачевской РГА Константин Жидков отметил, что дорога Дергачи - Казачья Лопань является самой проблемной в районе, на нее часто жалуются местные жители.

«В этом году за счет средств государственного и местного бюджета планируется восстановить более 5 км дороги. Сейчас также решается вопрос о дополнительном финансировании за счет областного и государственного бюджетов, чтобы сделать еще 3 км наиболее разрушенных участков», - рассказал заместитель начальника по развитию дорог Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергей Пляка.

Текущий средний ремонт дороги начался 21 мая. Сейчас выполняют подготовительные работы - фрезеруют покрытие и укрепляют основание дороги между селом Безруки и пгт Слатино.

Агентство Телевидения Новости