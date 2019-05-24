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Пернатое пополнение в Экопарке: пара журавлей стала счастливыми родителями

Пернатое пополнение в Экопарке: пара журавлей стала счастливыми родителями

У пары краснокнижных даурских журавлей появились долгожданные птенцы. Пернатые родители сначала жили вместе с фламинго и другими водоплавающие птицами - в этом же вольере на одном из островков самка построила гнездо, в которое отложила два яйца. Но, когда птенцы появились на свет, «клювиковую» семью пришлось срочно переселять.

Владимир Переходович, зав. сектором птиц «Фельдман Экопарк»:

Четыре года журавлям, была первая кладка у них пустая, а не оплодотворенная. В этом году, слава богу, у нас всё получилось-вывели.  Было два яичка, два малыша в них сейчас. Даурские журавли - очень красивые, ну, конечно, ребята очень такие…знаете. Как правильно сказать -  гоняют всех, не дают никому покоя, ну, вы видели это сами.

На свою территорию самец предпочитает вообще никого не подпускать. А вот беспокоятся о краснокнижных малышах - оба родителя. Почти каждые полчаса они по очереди греют малышей, кормят и выводят на прогулку.

Владимир Переходович, зав. сектором птиц «Фельдман Экопарк»:

Больше всего сегодня мы им даём - это живой корм, который нужен. Белочкам-малышам, им нужно расти, много нужно есть белка, поэтому мы даём и жучков, и паучков, и кузнечиков. В общем, стараемся делать всё. Когда малыш проглатывает этот «зоофобус», то говорят, что там же очень нежное мясо, что они могут даже прокусить пищевод. Поэтому родители убивают этого и потом дают малышу из клювика, и они кушают.

В Экопарке уверяют, за довольно долгое время это первый случай появления на свет птенцов у этого редкого вида пернатых. Ранее даурские журавли на территории нашей страны успешно размножались только в Николаевском зоопарке.


Агентство Телевидения Новости

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