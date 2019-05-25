В центре Харькова неизвестные избили 19-летнего парня.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 24 мая около 22:45 в полицию поступило сообщение от врача бригады скорой медицинской помощи, который рассказал о доставке парня в состоянии алкогольного опьянения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом костей носа.

Пострадавшим оказался житель Харьковской области.

По предварительной информации, на улице Сумской его избили неизвестные.

Сам мужчина от дачи объяснений отказывается.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Проверка продолжается.

Агентство Телевидения Новости