Последний звонок: в парке Горького произошла массовая драка - соцсети (видео)

Во время празднования последнего звонка в парке Горького произошла драка: подрались выпускники.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

Также в харьковских группах было опубликовано соответствующее видео.

«Вчерашняя массовая драка в парке им. Горького. Детвора чуть приняла лишнего и решила повыпендриваться перед девочками, с кем-то зацепились, подтянули своих друзей с района, другая сторона – тоже. И вот это все вылилось в большую драку», - говорится в сообщении под видео.

По словам очевидцев, пользователей Фейсбук, все началось на ул. Шатиловской около 16-30.

«Лупили парня так, что аж хрустело, - пишет очевидец Татьяна, - Машины остановились, люди пытались все это остановить, но... Они все были не вменяемые, а девочки подстрекали!»

По словам женщины, на место вызвали полицию.

«Мы там были, это страшно. Разогнал мужчина из проезжающей машины…», - сообщила свидетель инцидента Наталья.

Также сообщается, что во время гуляний подростки употребляли алкоголь, ломали кусты и мусорили в парке.

"Восстанавливать ущерб будут за наши налоги. Я все понимаю, но в следующем году нужно собрать инициативную группу спортсменов и проводить с каждым воспитательную беседу",- написали в соцсетях очевидцы.





Агентство Телевидения Новости