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В Слободском районе во время движения загорелся автомобиль

В Слободском районе во время движения загорелся автомобиль

25 мая в 9:04 спасателям поступило сообщение о возгорании автомобиля "Газель" на улице Каштановой, 29 в Слободском районе Харькова.

Как сообщила пресс-служба Слободского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в Фейсбук, автомобиль загорелся во время движения.

Прибывшие  к месту вызова спасатели установили, что пожар возник в двигателе автомобиля.

Площадь возгорания составила  2 кв.м.

В 9:13 пожар спасатели локализовали и в 09:21 полностью ликвидировали.

Причину возникновения возгорания выясняют.

Агентство Телевидения Новости

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