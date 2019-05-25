Харьковчане требуют запретить вывоз мусора в ночное время - петиция

Харьковчане требуют от городских властей запрета на ночной вывоз мусора со спальных районов города.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Запретить вывоз мусора со спальных районов Харькова с 22:00 до 7:00», - пишет автор петиции Мусиенко Юрий Владимирович.

Отметим, что это уже не первая петиция по данному поводу.

Как сообщалось, ранее аналогичная петиция была зарегистрирована в конце февраля.

В ней харьковчане жаловались, что вывоз мусора коммунальщиками по ночам доставляет им дискомфорт.

«Почему вывоз мусора в жилых кварталах производится ночью? Машины шумят на весь район, будят жителей, а чад от их двигателей отравляет воздух на всю ночь. Можно ли разрешить вывоз мусора только в дневное время?», - говорилось в тексте петиции.

Однако тогда она не набрала нужного количества голосов в указанный законом срок.

Сбор подписей под новой петицией стартовал 23 мая.

На данный момент ее поддержали около десятка человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

Агентство Телевидения Новости