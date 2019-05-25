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В Харькове подорвали трубу котельной бывшего завода (видео)

В Харькове подорвали трубу котельной бывшего завода (видео)

Сегодня, 25 мая, рабочие путем подрыва демонтировали трубу бывшего завода хромовых кож на улице Шевченко, 327 в Харькове.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

По их данным, 70-метровую кирпичную трубу демонтировали для того, чтобы освободить место для строительства нового многоэтажного дома.

Для демонтажа объекта использовали вещество "Аммонит № 6ЖВ".

В тротиловом эквиваленте общая мощность взрыва составила 11 килограммов. 

По данным работников, проводивших подрыв трубы, процесс прошел по плану.

Соответствующее видео момента подрыва также было опубликовано в соцсетях.


Агентство Телевидения Новости

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