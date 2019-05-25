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Сборная Украны по футболу начала тренировочный сбор в Харькове

Сборная Украны по футболу начала тренировочный сбор в Харькове

В Харьков съезжаются футболисты сборной Украины, выступающие в зарубежных клубах.

Национальная сборная начинает в Харькове подготовку к отборочным матчам к Евро-2020 против сборных Сербии и Люксембурга, которые состоятся 7 и 10 июня во Львове.

Сегодня днем в Харьков прилетели первые пять футболистов сборной: Роман Яремчук, Игорь Пластун ( оба - "Гент"), Иван Петряк ("Ференцварош"), Василий Кравец ("Леганес") и Марьян Швед ("Селтик").

Сегодня вечером и в течение нескольких ближайших дней присоединятся остальные вызванные легионеры, а в первый день июня подъедут сборники, выступающие в украинских клубах.


Агентство Телевидения Новости

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