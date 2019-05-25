Челюсть разлетелась на 30 осколков после нокаута на первой минуте боя

Нокаутирующий удар привел к тяжелейшей травме.

В поединке бойцов смешанных единоборств Космо Алешандре из Бразилии и американца Сейджа Норткатта Алешандре на первой же минуте боя нанес сокрушительный нокаутирующий удар в челюсть Норткатта.

Американец сразу же был госпитализирован. Ему сделали операцию, которая продолжалась 9 часов. Челюсть была поломана в 8-ми местах. Хирург извлек из челюсти 30 осколков. Также оказался поврежден череп.





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