В Люботине пьяный дебошир напал на медиков скорой помощи и бросался на полицейских
В Люботине 34-летний мужчина напал на медиков скорой помощи, а затем и на полицейских.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, инцидент произошел 23 мая около 12:30. В полицию и в службу экстренной медицинской помощи поступило сообщение от жителя Люботина о том, что его избили полицейские.
Когда медики приехали предоставить мужчине помощь, он набросился на них с кулаками.
На месте происшествия правонарушитель высказывался нецензурной лексикой в адрес сотрудников полиции и бил кулаками по их служебной машине.
Полицейские попытались урезонить дебошира, однако он стал хватать за одежду одного из них и оторвал форменный погон.
Предварительно, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении нарушителя правоохранители составили протокол по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.